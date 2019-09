Diese Rolle übernimmt Ivanka Trump im Weißen Haus

Sie habe die Bedenken vieler registriert, die ihrer Tätigkeit als persönliche Ratgeberin des Präsidenten skeptisch gegenüber standen und darin einen potenziellen Interessenkonflikt vermutet haben. Deshalb habe sie beschlossen, als unbezahlte Mitarbeiterin des Weißen Hauses zu fungieren, so Trump in einem Statement mit der Times. „Ich habe mit zahlreichen Mitarbeitern des Weißen Hauses und nach bestem Gewissen an der genauen Definition meiner Rolle gearbeitet, die es so noch nie zuvor gegeben hat.“