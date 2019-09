Es mag merkwürdig erscheinen, dass jemand so berühmtes wie Justin Bieber überhaupt erst in ein solches Gespräch gerät, aber genau das ist es, was anders ist an ihm: Er geht proaktiv auf Fans zu. Er möchte sie begrüßen, ihnen entgegenkommen, mit ihnen interagieren. Er weiß, dass er seine Karriere seinen Fans zu verdanken hat. Doch das nimmt ihm nicht das Recht, Stopp zu sagen. Dann nämlich, wenn man anfängt ihn zu behandeln, wie Ware. Als wär er eine Wachsfigur, ein Stück lebendige, atmende Tour-Merch, das nur darauf wartet, abgelichtet und dokumentiert zu werden. Im mittlerweile viralen Video von dem Moment Biebers Zurückweisung kann man schnell sehen, wie nah ihm die Menschen stehen, rein körperlich. Allerdings schaut ihn dabei niemand an. Alle starren ekstatisch in ihre Handys und Kameras, kurz vor dem Nervenzusammenbruch, weil das Foto missglücken könnte. Was sie hier suchen, ist das Recht zur Überheblichkeit, das Recht zum Prahlen.