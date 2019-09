Lordes neue Single hat ein Releasedatum & so sieht der Teaser aus

Musikalisch blieb es nach dem großen Hype lange Zeit ruhig. Jetzt steht das zweite Album der neuseeländischen Künstlerin in den Startlöchern. Die erste Single heißt Green Light und soll am Freitag um 8 Uhr morgens in Neuseeland erscheinen – in Deutschland also bereits am heutigen Donnerstag um 20 Uhr.