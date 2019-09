Chancengleichheit bei Vornamen gibt es nicht. Natürlich haben die geliebten Wissenschaftler bereits belegt , dass der Name, den unsere Eltern bei der Geburt so sorgfältig auswählen, über die Bildungschancen und somit auch das soziale Umfeld bestimmen. Nach dem Motto eine Chantal führt in der Regel ein anderes Leben als eine Maxima. Und jetzt kommt raus: Eine Chantal sieht in der Regel auch noch anders aus als eine Maxima.