Zunächst einmal muss ich mich vorstellen: Ich heiße Edith. Ein Name, der ohne Gesicht, alt und bieder wirkt. Als Kind stellte ich mich immer meinen Nonne- oder Krankenschwester-Alter-Ego vor, den die Leute bei diesem Rufnamen im Kopf haben. Unangenehm war mir der Altdeutsche Name, der eigentlich aus dem altenglischen kommt und die für ihr Glück Kämpfende bedeutet.Als Erwachsene wusste ich's plötzlich zu schätzen, dass ich (bis auf ein einziges Mal!) beim Vorstellen keine Doppelungen à la 'Witzig, so heiß ich auch" hören musste. Irgendwann verstand ich dann, dass jegliches Alleinstellungsmerkmal gut ist. Besonders ist besonders gut.Im Internet gibt es 'zig Namensportale , in die werdende Eltern ihre Wünsche fuchsig eintippen. Natürlich habe ich – als nicht werdene Mutter - mal meinen Namen eingegeben: Mit den Assoziationen intelligent und sympathisch kann ich leben, gegen unsportlich und alt wehre ich mich aber an dieser Stelle.Laut einer neuen Studie bereut jede fünfte Mutter in Großbritannien im Nachhinein die Namenswahl für ihr Kind. Viele der Befragten sagten, die Kinder selbst seien unglücklich mit ihren Namen, könnten den eigenen Namen nicht richtig aussprechen oder würden in ihrer Persönlichkeit einfach nicht zum gewählten Namen passen. Nur 12 Prozent der Mütter sagten, sie hätten „schon immer gewusst, dass dieser Name die falsche Wahl war“.