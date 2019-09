Warum Rihanna jetzt offiziell erfolgreicher ist als Michael Jackson

Lange Zeit lagen der King of Pop und Rihanna gleich auf. Jetzt ist 29-Jährige offiziell an Michael Jackson vorbeigezogen: Mit insgesamt 30 Top-10-Singles in den US-amerikanischen Billboard Hot 100 Charts befindet sie sich ab sofort genau eine Tracklänge vor ihm. Gelungen ist ihr das Kunststück mit Love On The Brain. Die dritte Singleauskopplung ihres Albums Anti ist gerade von Platz 13 auf Platz 8 geklettert ist, berichtet Fader