Warum Helene Fischer ihre Fans mit der neuen Tour enttäuscht

Ein Sitzplatz für die Show in Hamburgs Barclaycard Arena kostet beispielsweise 110,80 Euro. Die günstigeren Stehplätze (ab 50 Euro) waren meist so schnell ausverkauft, dass einem nichts anderes übrig bleibt, als daheim auf der Couch die DVD der letzen Show zu gucken oder aber eben richtig tief in die Tasche zu greifen.