Angelina Jolie gibt ihr erstes Interview nach der Trennung von Brad Pitt

Angelina Jolie befindet sich derzeit für den Dreh zu ihrem nächsten Film First They Killed My Father in Kambodscha. In einem Interview vor Ort spricht sie mit BBC World News zum ersten Mal ihre Trennung von Schauspieler Brad Pitt an. „Es war eine schwierige Zeit, aber wir sind eine Familie“, äußerte sich Jolie zum Ende ihrer Ehe. Sie betonte explizit, dass sie und Pitt immer ein familiäres Verhältnis beibehalten würden. Im Interview fällt es der sonst eher privaten Schauspielerin sichtlich schwer, sich zu diesem intimen Thema os öffentlich zu äußern. Seht das gesamte Interview hier: