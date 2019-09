Funktioniert Popmusik noch ohne nackte Haut? In ihrem neuen Video zu „I Got You“ räkelt sich Sängerin Bebe Rexha, die mit dem Song „Me, Myself & I“ zusammen mit G-Eazy bekannt wurde und auch schon den Nummer Eins Hit „The Monster“ von Eminem und Rihanna geschrieben hat, lasziv in der Wüste. Ihre Outfits reichen vom Netz-Anzug bis hin zum knappen Body, allesamt cool und sehr sexy. Wieviel Sexappeal muss eine junge Frau wirklich im Musikbusiness einsetzen, um überhaupt Gehör zu finden? Wir haben bei der 26-jährigen New Yorkerin mit albanischen Wurzeln nachgefragt.



In deinem Video zu „I Got You“ gibst du dich extrem sexy! Glaubst du, ist es für Frauen im Musikbusiness eine Notwendigkeit, zu guter Musik auch Sex zu verkaufen?

Ja und nein. Bis zu einem gewissen Grad wird es in unserer Welt von Frauen natürlich erwartet, zu ihrem Talent auch das gewisse Sex-Appeal mitzubringen. Aber davon lasse ich mich eigentlich nicht allzu sehr unter Druck setzen. Ich mache immer nur das, was mir Spaß macht! Und gute Musik zu machen kommt für mich immer noch an erster Stelle. Aber ich treibe viel Sport und bin stolz auf meinen Körper, deshalb habe ich auch kein Problem damit, ihn zu zeigen. Jedoch immer auf meine eigene Art und Weise. Sexy zu sein heißt für mich nicht zwingend, dass ich meinen Po oder meine Brüste in die Kamera halten muss.



Das heißt, dich ganz ausziehen – für den Playboy beispielsweise – käme für dich nicht in Frage?

Sag niemals nie, aber ich glaube nicht. Meine Regel, wenn es darum geht, sexy zu sein, ist immer: Ich muss meiner Großmutter noch zeigen können, was ich mache, ohne mich dafür schämen zu müssen. Wenn das der Fall ist, ist alles ok. Ich bin in einer Familie mit hohen Moralvorstellungen aufgewachsen. Insofern würde ich sie nicht enttäuschen wollen. Aber ich würde auch niemanden verurteilen, der sich für den Playboy ausziehen will. Jeder muss selber wissen, wo seine Limits sind.



Bezeichnest du dich als Feministin?

Das kommt immer darauf an, wie man das Wort definiert. Ich glaube, für viele ist es ein böses Wort, weil sie Feministinnen mit Männerhassern gleichstellen. Ich sehe das nicht so. Für mich geht es einfach darum, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind. Insofern bin ich auch definitiv eine Feministin. Aber ich sehe mich einfach als starke Frau, die andere Frauen dazu ermutigen will, auch stark zu sein, sich selbst zu lieben und ihr eigenes Ding durchzuziehen. Ich finde, wir Mädels sollten dabei auch zusammenhalten!