Auch der CEO von Nike, Mark Parker, hat in einem Statement an seine Mitarbeiter die Firmenpolitik klargestellt: „Unabhängig davon, ob und an was du glaubst, wo du herkommst oder wen du liebst – jedermanns individuelle Erfahrung macht uns stark als Ganzes. Nike hält zusammen gegen Bigotterie und jede Form von Diskriminierung. Mehr denn je wollen wir uns für unsere Werte einsetzen und offen und integrativ als Marke und als Unternehmen bleiben." Weil Sportbekleidungshersteller New Balance bekannt ist als Trump-Unterstützer, formiert sich in Berlin Protest: Auf Facebook rufen Aktivisten auf, vor dem Hauptgeschäft von New Balance in der Münzstraße 23 in Berlin Mitte, friedlich zu demonstrieren und symbolisch die Schuhe der Marke in die Mülltonne zu werfen. Werte und Zusammenhalt sind (und bleiben) in Mode.