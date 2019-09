Im Büro angekommen, checken die meisten erst einmal Emails – verständlich. Kommt man dann aus dem ersten Meeting oder der Konferenz zurück an den Schreibtisch, wartet meist schon das nächste Grauen. Am besten leuchtet auch gleich noch das Handy mit der Nachfrage Hast du meine Email schon gesehen? oder gar einem auffordernden Check gefälligst dein Postfach!



Stellt man sich nun vor, dass Emails schreiben und beantworten nur eine von vielen Aufgaben an so einem normalen Arbeitstag sind, und dass dem eigentlichen Schreiben nicht einmal die Relevanz einer vollwertigen Aufgabe zukommt, kann man schon mal in Panik geraten, wenn es 4 Stunden, 4 Threads und 48 Emails später heißt: In einer Stunde ist Feierabend!