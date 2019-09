8 Dinge, die du heute Morgen wissen solltest

2. Wird diskutiert: Barack Obama hat sich zum US-Einreiseverbot geäußert.



„Bürger, die ihr Grundrecht wahrnehmen, sich zu versammeln und sich zu organisieren: Das ist genau das, was wir in Zeiten erwarten, in denen amerikanische Werte auf dem Spiel stehen“, ließ der ehemalige US-Präsident über seinen Sprecher mitteilen. ( Spiegel Online