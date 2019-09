Alles, was du über Tag 2 der Berlin Fashion Week wissen musst

Vom Frühstück mit Nude by Nature zur die Präsentation der Urban Ballerina Kollektion von Edited zum Berliner Modesalon und schließlich zur Afterparty ins KaDeWe – da gab es gestern wirklich einiges zu entdecken. In unserer Slideshow seht ihr, in welche Schätzchen wir uns verguckt haben und welche Looks und Labels besonders inspirierten.