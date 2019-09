Einhornmagie gibt es jetzt auch für die Badewanne

Vom Winter überwältigt? Vielleicht vom Leben allgemein? Reichen dir die gefühlten 4 Lichtstunden am Tag nicht aus? Dann hätten wir da jetzt eine temporäre Rettung parat: das Unicorn Horn Schaumbad von Lush. Am besten mit einem sehr, sehr heißen Bad serviert, sieht der regenbogenfarbene Schaum aus wie Zuckerwatte und duftet nach französischem Lavendel. Im Gegensatz zu seinen kugelförmigen Schwestern, den Badebomben, lässt sich das Unicorn Horn nicht einfach in die Wanne werfen, sondern muss zerbröselt werden, um den bunten Schaum gleichzeitig im Wasser hochsteigen zu lassen. Was dann passiert? Ein Schauspiel aus bunten Blubberblasen und Regenbogenglitzer. Richtig gehört, Sparkle ist auch mit von der Partie. Das magische Einhornhorn kostet 5,95 Euro pro 100 Gramm und ist sowohl on- als auch offline erhältlich. Wer also selbst keine Badewanne besitzt, sollte sich schleunigst einen Freund oder eine Freundin mit dem nötigen Luxusbad aussuchen und sich bei ihnen einnisten.