Von Juni bis Juli 2017 wird der oder die Glückliche dann bei drei Luxuskreuzfahrten an Bord dabei sein und New York, die Karibik, Asien und das Mittelmeer bereisen. In dieser Zeit sollen die Eindrücke auf Instagram festgehalten werden. Für die Ausgaben auf dem Schiff, inklusive der Unterkunft in einer Einzelkabine, ist selbstverständlich gesorgt. Und ganz nebenbei verdient man zusätzlich noch 3.510 Euro. – Ich konnte meinem Chef damals nicht einmal einen Zuschlag für meine Monatskarte abverlangen. – Falls du Lust und das Zeug dazu hast – 23 Instagramfilter & ein bisschen Englisch, come on –, findest du die genaue Stellenbeschreibung von Royal Caribbean hier . You're welcome.