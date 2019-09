Die Massage-Sandale von Kenzo ist der Schuh, den du dir nach 2016 verdient hast

Die Modebranche hat so einige Tricks auf Lager uns immer wieder für sich einzunehmen. Mit budgetfreundlichen Kopien angesagter Designerstücke , Schlussverkäufen, limitierte Kollektionen und exklusive Zusammenarbeiten will man uns zum Kaufen verführen. Am Ende haben wir dann doch bloß wieder viel zu viel Geld ausgegeben und fragen uns: „Warum lasse ich mich eigentlich immer wieder um den Finger wickeln?“ Das französische Modehaus Kenzo versucht uns derzeit auch wieder mit einem ganz besonderen Design zu locken. Dürfen wir vorstellen? Die Massage Patent Slide Sandal für den netten Originalpreis von gut 400€. Dank einer glücklichen Fügung ist das Modell derzeit aber im Sale und wird aktuell für die wesentlich moderatere Summe von 140€ angeboten. Und nachdem uns 2016 ja wirklich einiges abverlangt hat, haben wir uns diesen Schuh absolut verdient. Mit seinem reduzierten Designs sieht das Modell nämlich nicht nur ziemlich cool aus. Der Schuh verwöhnt unserer geschundenen Füße dank eines speziellen Fußbettes außerdem mit einer wohltuenden Massage. So ein bisschen Wellness ist doch genau das, was wir nach diesem Jahr gebrauchen können, um all den Stress der letzten zwölf Monate zu vergessen.