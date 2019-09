Ob Memories Kamera-Sonnenbrille oder Emojis, die sich bewegen – Snapchat hat uns in diesem Jahr mit allerlei Updates versorgt. Die letzte Neuerung ist nun aber auch schon eine ganze Weile her und allmählich wird es Zeit wieder mal ein neues kreatives Tool zu präsentieren. Et voilà: Da ist es, beziehungsweise sie. Snapchat geht nämlich gleich mit drei neuen Features an den Start: Die Scheren- und Pinselfunktion und der Gruppenchat.Mit der Schere lassen sich Sticker aus den eigenen Bildern erstellen und mit dem Pinselwerkzeug können wir uns an den Aufnahmen in unseren Snapchat Memories künstlerisch austoben.Das Gruppenfeature, mit dem sowohl gechattet werden kann als auch Snaps verschickt werden können, erlaubt es dem User mit mehreren Freunden gleichzeitig zu kommunizieren. Anstatt deine lustigen Filter-Potraits also an jeden Freund einzeln schicken zu müssen, kannst du sie jetzt gleich alle mit deinen Snaps unterhalten.In unserer Slideshow erklären wir den Gruppenchat noch einmal Schritt für Schritt und zum Schluss gibt es noch eine musikalische Überraschung.