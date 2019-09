Auf dem Preisschild der Brillen wird umgerechnet 115 Euro stehen. Zum Launch kommen sie in drei verschiedenen Varianten (Rot, Blau und Schwarz), erscheinen werden sie in streng limitierter Stückzahl.Neben dem komplett neuen Produkt gab Spiegel in einem Blogpost außerdem bekannt, dass die Firma von nun an nicht mehr Snapchat, sondern Snap Inc. heißen wird: „Wir entwickeln jetzt weitere Produkte wie zum Beispiel Spectacles, also brauchen wir auch einen Namen, der das ausdrückt – aber immer noch die Vertrautheit und den Spaß verkörpert, für den unser Team und die Marke steht.“„Snap. Inc. ist eine Kamerafirma“, heißt es dazu schlicht auf der neuen Website . Auch der Twitter-Account des Unternehmens wurde bereits aktualisiert.Können die Spectacles das leisten, was Wearable-Tech-Vorgänger wie Google Glass nicht geschafft haben? Der vergleichsweise günstige Preis und die Optik sind bereits zwei gute Argumente, außerdem konzentriert man sich mit der Kamera-Sonnenbrille auf genau einen Zweck: kurze Videos für die eigene Snapchatstory aufnehmen. Punkt. Ob man gerade filmt oder nicht, sollen die Spectacles mit Leuchteffekten zeigen. Die Brille lädt sich im mitgelieferten Etui auf, der Akku soll einen ganzen Tag lang snappen problemlos aushalten. Pro-Tipp: Jetzt noch schnell Skateboarden lernen lohnt sich!