Handschuhe sind bei frostigen Temperaturen nicht nur aus praktischen Gründen unverzichtbar, sie können auch ein modisches Statement sein. Kaum jemand versteht das wohl so gut wie Silke Debler. Mit ihren exklusiven Handschuhdesigns hat die Designerin selbst Pop-Ikone Lady Gaga überzeugt.Ihre Entwürfe sind allerdings mehr Schmuck als funktionales Kleidungsstück. In ihrer aktuellen Kollektion wird das Winteraccessoire zum Hingucker eines jeden Looks. Ausgangspunkt ist eine Hommage an David Bowie: Der Ziggy Glove, ein ellenbogenlanges Modell mit ikonischem Zickzack-Design. Die Linie ist mit ihren auffälligen Mustern, Signalfarben und hochwertigen Details vom Punk inspiriert. Kräftigen Tönen wie Kirschrot, Narzissengelb und Stahlblau werden schwarze Kontraste entgegen gesetzt. Warme Winternuancen wie Burgunder und Cognac werden mit kühlem Grau kombiniert. Besagtes Zickzack-Muster und klassische Karos finden sich ebenso wie coole Cut Outs, Kettendetails und flauschige Akzente. Gefertigt sind die Handschuhe aus herrlich weichem Nappaleder.Silke Debler kombiniert innovatives Design mit traditioneller Handarbeit. Ihr Studium am London College of Fashion hat sie mit Auszeichnung abgeschlossen. Sie hat mit Vivienne Westwood gearbeitet und war von 2011 bis 2013 Dozentin an der Fahmoda. Außerdem arbeitet sie als Design Director für die Luxusmarke Jill Stuart in New York. 2012 gründete sie dort dann ihr eigenes Label Silke Debler Accessories und fand schnell prominente Fans. Sängerin Lady Gaga ist Fan der ersten Stunde und trug bereits eines ihrer frühesten Designs im Video zu „Born this way”.Die aktuelle Herbst/Winterkollektion 2016 ist in ausgewählten Stores in Europa und bei www.silkedebler.com erhältlich und eine ideale Geschenkidee für alle, die es ausgefallen mögen.