The girls are back in town: Heute feiern die Gilmore Girls mit vier neuen Folgen exklusiv bei Netflix ihr Comeback . Ein neues Jahr begleitet Rory und Lorelai durch den Winter, Frühling, Herbst und Sommer in Stars Hollow – und so viel sei vorweg verraten: Mit den beiden am Küchentisch zu sitzen fühlt sich genauso vertraut an wie damals.Mit 90 Minuten pro Folge wäre das Wochenende damit so gut wie verplant. Bleibt nur noch eine Frage: Welche Snacks soll man gleich nochmal in welcher Reihenfolge für den Gilmore-Marathon einkaufen? Genau das haben wir Alexis Bledel und Lauren Graham beim Interview in Berlin gefragt.Wie Pop-Tarts, Tacos und Twizzlers kombiniert werden und wann der perfekte Zeitpunkt für eine vollwertige Mahlzeit zwischen Zucker, Zucker und Zucker ist, verraten die beiden hier.