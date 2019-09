Wochenlang wurden die Details zum Gilmore Girls-Comeback so gut behütet wie seltene Puzzleteile. Nun wird daraus zum ersten Mal ein großes Ganzes: Der neue, offizielle Trailer zeigt ganze 2 Minuten und 26 Sekunden lang, wie es heute in Stars Hollow aussieht.Die gute Nachricht? Rory und Lorelai haben immer noch zu wenig Zeit. Auch die Vorliebe für Kaffee, Filme und Essen mit abenteuerlichen Nährwerten ist geblieben. Und selbst wenn die Tacos mittlerweile bio sind, schaffen es Alexis Bledel und Lauren Graham, dass sich die Gilmore Girls-Nostalgie nach mehr anfühlt als nur einem kollektiven Herbstserienhype.Die noch viel besseren Nachrichten? Emily trägt dank der KonMari-Aufräummethode auch mal T-Shirt, Kirk sitzt beim freitäglichen Abendessen in Hartford auf einmal im Esszimmer, Rory und Jess reden über Unterwäsche – und Luke und Lorelai sind glücklich, aber es ist kompliziert. Alles ist anders, aber dabei so vertraut, als wäre man gemeinsam erwachsen geworden.Alle vier Comeback-Folgen von Gilmore Girls: A Year In The Life gibt es am 25. November auf Netflix zu sehen.