Dieser Designer würde Melania Trump gerne einkleiden

In der vergangenen Woche hatte sich die Designerin Sophie Theallet in einem offenen Brief an die Modeindustrie gewandt und ihre Kollegen und Kolleginnen dazu angehalten, Melania nicht einzukleiden. Hilfigers Bemerkungen zu WWD waren eine Reaktion auf eine Nachfrage zu diesem Brief. Infolge von Theallets Aufruf distanzierten sich auch Diane von Furstenberg, Joseph Altuzarra, Rag & Bones Marcus Wainwright und Public School's Dao-Yi Chow davon, Melania einzukleiden, wenn sich die Möglichkeit ergeben sollte.Refinery29 hat sich an Hilfigers Team gewandt, doch es wurde kein weiteres Statement dazu abgegeben.Übersetzt von Katja Schweitzberger