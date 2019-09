Ebenso, wie einige Gemüsesorten fettlösliche Vitamine beinthalten, sind in anderen, wie etwa Tomaten, Hülsenfrüchten, Blattsalaten und Kohl, wasserlösliche Vitamine enthalten. Durch bestimmte Kochmethoden, wie etwa das Kochen in Wasser, können diese verloren gehen, so Lesht. Sie empfiehlt daher, „die Kochzeit so kurz wie möglich zu halten und nur geringe Mengen Wasser bei geringer Hitze zu verwenden, um die Nährstoffe zu erhalten.“Um die Sache aber nicht komplizierter zu machen als notwendig, müssen nicht immer alle Tipps zwingend berücksichtigt werden. „Schließlich sollte das Ganze vor allem schmecken und guttun . Viel wichtiger ist es daher, Früchte und Gemüse so zuzubereiten, wie sie einem selbst am besten schmecken, anstatt sich permanent den Kopf über eine optimale Aktivierung der Nährstoffe und eventuelle Verluste eben dieser zu zerbrechen“, so Lesht. „Es ist besser überhaupt Gemüse zu essen und nur 50% der Nährstoffe aufzunehmen, als gar kein Gemüse zu sich zu nehmen.“ Es stimmt eben: Es gibt keinen absolut richtigen oder falschen Weg, wenn es ums Essen geht.