5. Was du der Kollegin erzählst, die bei #Glittersport nicht an ihr Fitnessstudio denkt: Die neue Einhornschokolade hat gestern den Onlineshop von Ritter Sport in die Knie gezwungen.

Mittlerweile ist die limitierte Edition online ausverkauft. Wer in der Nähe des SchokoShops in Waldenbuch oder der Bunten SchokoWelt in Berlin wohnt, kann sein Glück dort versuchen. ( WUV