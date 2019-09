Die emotionale Achterbahnfahrt beim Entdecken eines neuen Lieblingssongs ist in regelmäßigen Abständen so intensiv wie der erste Kaffee am Morgen: Man nähert sich dem YouTube-Playbutton mit jeder Menge Bauchkribbeln, klickt – und wird bitter von einem schwarzgrauen Standbild enttäuscht, das in etwa so düster ist wie das Loch, das all deine Vorfreude mit einem Mal aufsaugt: Leider ist dieses Video in deinem Land nicht verfügbar.Das ändert sich heute: Die FAZ berichtet, dass sich YouTube mit der Gema geeinigt hat.Wie hoch die Zahlungen von YouTube pro Abruf eines Videos an die Musikverwertungsgesellschaft ausfallen, ist nicht bekannt. Vor Gericht forderte die Gema zuletzt 0,375 Cent, verlor den Prozess jedoch.