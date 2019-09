Heute, 26 Jahre später, blicke ich auf meinen persönlichen Werdegang zurück und hinterfrage Trumps große Versprechen von damals. Heute erkenne ich, dass der ganze Glamour und der Reichtum uns nur ködern sollten. Das alles wurde durch die beindruckende Umgebung unterstützt, doch finanziert wurde das Ganze durch Schrottanleihen . Die Profite, die Donald Trump erwirtschaftetet hatte, wurden jedoch nicht in den Erhalt der Gebäude oder in die Angestellten investiert. Sie gingen direkt an die Wall Street. Das Geld aus dem Casino floss aus Atlantic City in die Taschen der milliardenschweren Betreiber von Hedgefonds.Genau wie der Rest von Amerika schaue ich jetzt zu, wie Trump kurz davor steht, dass zu realisieren, was er selbst seinen nächsten großen persönlichen Erfolg nennt. Er verspricht Amerika das Gleiche, was er einst auch Atlantic City versprochen hat.Ich erinnere mich an die Freude und Erwartungen, die ich als 20-Jährige hatte, als ich neben hunderten parfümierten und aufgerüschten Frauen auf der Bühne stand. Uns wurden sichere Jobs und eine goldene Zukunft versprochen. Aber in den letzten 26 Jahren wurde mein Leben von der Wirtschaft Trumps bestimmt. Auch ich hatte einen der von Trump versprochenen Jobs, die er letztlich wieder ruinierte.Ich glaube Trumps Jobversprechungen für die Zukunft nicht. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass diese Jobs genauso wenig Bestand haben werden, wie jene, die er einst in Altantic City geschaffen hat.