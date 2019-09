Während die drei Kinder Wissam, Zain und Nye spielen, klingelt Afraas Telefon unermüdlich. Ständig leuchten neue Nachrichten von der Regierung auf, die ihr mitteilen, dass sie in Sicherheit wäre, wenn sie nur die besetzte Zone von Aleppo verlassen würde – den östlichen Teil, der mit seinen unzähligen Ruinen mittlerweile an eine dystopische Geisterstadt erinnert. Sie soll weiterziehen in den Stadtteil, der noch unter der Macht Assads steht. Dort würde es ihr besser gehen, ihre Kinder könnten auf der Straße spielen. Die Familie müsse sich dort angeblich keine Sorgen mehr darüber machen, ob die Decke über ihnen zusammenbricht. Doch Afraa glaubt den Nachrichten nicht.„Natürlich lügen sie“, erzählt sie. „Ich kann meine Stadt nicht einfach so verlassen. Meine Stadt ist meine Seele. Wir glauben der Regierung kein Wort. Sie nehmen uns die Ehre, sie demütigen und foltern uns, weil wir frei denken. Warum sollte ich ihre Schlichtungsversuche wahrnehmen, nach allem, was sie meiner Heimat und meinem Volk angetan haben?“Aleppo ist zweigeteilt. Durch ihr Fenster kann Afraa die Lichter sehen, die im Regime-nahen Stadtteil leuchten. Während der seltenen Stunden, in denen Strom fließt, sieht sie im Fernsehen Bilder von gesunden, wohlgenährten, kräftigen Syrern. Sie leben in den Gegenden, in denen Assad die Oberhand behält. Afraa sieht saubere Plätze und alte, instandgehaltene Bauwerke. Sie sieht lebensfrohe Menschen an langen Stränden und tanzende Körper in Nachtclubs. Ein Video, das im September vom syrischen Tourismusministerium veröffentlicht wurde, zeigt pittoreske Strände, strahlend blaues Wasser und eine auf Hochglanz polierte Moschee.Staatliche Propagandakanäle erwähnen nicht ein einziges Mal, wie es um den Alltag im kriegsgeplagten Aleppo steht. In der geteilten Stadt, in der selbst die Einwohner der von Assad regierten westlichen Seite über Nahrungsknappheit und kontinuierliches Bombardement durch die Rebellen klagen. Ganz zu schweigen vom surrealen, noch viel tragischeren Kriegsalltag der Menschen in Ost-Aleppo. Zwischen dem Waffenstillstand im September , der von den USA und Russland gemeinsam veranlasst wurde, und der weiteren am Samstagabend beendeten Feuerpause , steht die Bevölkerung Aleppos stärker unter Beschuss durch die Rebellen als es in den vergangenen fünf Jahren jemals der Fall war.„Die Bombenangriffe lösen nur noch Hysterie aus“, sagt Afraa. „Wenn es anfängt, packe ich meine Kinder und wir rennen zusammen in den Flur, dort ist es am sichersten. Sie bitten mich dann oft darum, sie fest in den Arm zu nehmen. Sie wollen, dass das aufhört. Sie haben Angst, können kaum schlafen. Wir wissen nie, ob wir diesmal an der Reihe sind.“