Obwohl das Abkommen von 200 Bekleidungsherstellern (darunter Abercrombie & Fitch, American Eagle und die Mutterfirma von Zara) als Fortschritt gelobt wurde, schließt es derzeit nur etwa 2 Millionen Arbeiter in der Bekleidungsindustrie Bangladeschs ein. Das bedeutet, dass etwa der Hälfte der Arbeiter keinerlei Schutz gewährt wird, wie die Clean Clothes Kampagne erklärt.



Außerdem hat eine Recherche des NYU Stern Center for Business and Human Rights 2015 ergeben, dass mehr als 3.000 Textilfabriken des Landes gar nicht gelistet sind und sich somit jeglicher Kontrolle entziehen.



Was können wir also tun, um sicher zu stellen, dass die Frauen, die unsere Kleidung herstellen, respektvoll behandelt und geschützt werden? Akter hat Refinery29 ihre Geschichte erzählt und ihre Sicht der Dinge geschildert, als wir sie in Brasilien, wo sie das Association for Women's Rights In Development Forum besucht hat, treffen durften.