Wie gehst du mit den Dingen um, die die Leute über dich schreiben?

Ich beschäftige mich nicht so viel damit. Wenn jemand wirklich gemein oder unhöflich ist, werde ich schnell sauer und will mit der Person darüber diskutieren. Nicht, dass ich das noch nie gemacht hätte. Andererseits muss man sich aber auch ins Bewusstsein rufen, dass man eine Angriffsfläche bietet, sobald man sein Innerstes nach Außen trägt. Davon sollte man sich jedoch nicht abhalten lassen. Solange man ehrlich ist und zu dem steht, was man macht, ist das vollkommen okay. Wenn man eine Maske aufsetzt und Leute dann genau dort ansetzen, knickt man vermutlich eher ein.



Natürlich kannst man immer noch mit Hasskommentaren konfrontiert werden, wenn man einfach nur man selbst ist. Aber die Leute kennen dich eben gar nicht. Vielleicht würdet ihr euch sogar super verstehen, wenn ihr euch in echt begegnen würdet. Das Internet ist ein superstranger Filter der Realität. Also sollte man nicht zu viel darauf geben. Ich weiß natürlich, wie sich so etwas anfühlt, denke mir aber dann immer: Einfach nur zu schweigen kann dich nicht beschützen. Es ist viel besser, auszudrücken, was man ist und fühlt.



Kannst du dich an einen Text über dich erinnern, der dich berührt hat?

In diesem Jahr habe ich auf dem Roskilde Festival in Dänemark gespielt – für mich als Dänin war das ein ganz großer Moment. Ich erinnere mich an eine Kritik, die sehr warm und persönlich formuliert war. Es ging einerseits um die Show, aber auch um meine komplette Reise in der dänischen Musikszene. Ich weine jetzt noch fast, wenn ich daran denke. Der Autor hat mich jetzt nicht über den grünen Klee gelobt, sondern auch ganz klar gesagt, was ihm nicht gefallen hat. Aber er hat es genau getroffen und mich damit sehr berührt.



Welche drei Dinge haben sich für dich persönlich verändert, seitdem du Lean On herausgebracht hast?

Ich habe meinen Lebensstil geändert. Nicht komplett. Aber heute achte ich zum Beispiel darauf, dass ich genügend Schlaf bekomme. Ich brauche jede Menge Wasser, gesundes Essen und einfach mehr Struktur im Chaos um mich herum. Es passiert gerade so viel. Eigentlich war ich immer gegen Struktur, aber jetzt brauche ich sie, um professionell arbeiten zu können. Für mich ist alles, was gerade auf mich zukommt, so wunderbar, dass ich alles erleben, aber es auch richtig machen möchte.



Außerdem konnte ich früher jedes Wochenende mit meinen Freunden unterwegs sein und was trinken gehen. Das geht jetzt nicht mehr einfach so. Wenn ich durch Kopenhagen laufe, werde ich erkannt und nach Fotos gefragt. Privatsphäre ist jetzt etwas ganz Anderes für mich. Das heißt aber nicht, dass sich etwas für mich verschlechtert hat. Es ist nur einfach anders.



Und dann gibt es jetzt auf einmal so viele tolle Musiker und Produzenten, die mit mir arbeiten wollen. Das ist super. Ich kann mich nämlich noch genau an die Zeiten erinneren, in denen ich in ihrer Position war und all diesen Leuten geschrieben habe, ob wir nicht mal was zusammen machen könnten. Das ist jetzt komplett anders und fühlt sich teilweise immer noch seltsam an, weil ich das noch so genau im Kopf habe.