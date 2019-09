Die Zentrale der Comandos befindet sich in einem Stadtteil von San Salvador, der als besonders gefährlich gilt, ist für viele der freiwilligen Helfer jedoch trotzdem ein sicherer Ort als ihr Zuhause. Allgemein wird empfohlen, sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr allein in der Stadt aufzuhalten. Martinez und ihre Kollegen haben dieses Risiko jedoch als Teil des Jobs akzeptiert und begeben sich in ihren grün-gelben Uniformen regelmäßig auf die Straße, ganz egal, was der Anlass ist.