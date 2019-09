Am Set der Erfolgsserie Orange Is The New Black trafen Samira Wiley, Netflix-Bingwatchern auch bekannt als Poussey, und Drehbuchautorin Lauren Morelli erstmals aufeinander. Während letzere an einigen Szenen zwischen lesbischen Charakteren der Serie arbeitet, entdeckte Morelli, die damals noch mit einem Mann verheiratet war, schließlich jedoch ihre Vorliebe für Frauen . Sich aber tatsächlich ihrer Gefühle klar zu werden und sich letztlich sogar von ihrem Ehemann scheiden zu lassen, war am Ende doch ein hartes Stück Arbeit. Aber zum Schluss gibt’s doch ein Happy End: Wiley und Morelli gaben jetzt ihre Verlobung bekannt.Ein Bild, das Wiley am Dienstag mit ihren Instagram-Followern teilte, zeigt die Schauspielerin mit einem Verlobungsring. Darunter der kurze wie vielsagende Untertitel: „Yes“. Auch Morelli postete das Foto inklusive Herz-Emoji.Wie E! News berichtet, sind die beiden seit 2014 ein Paar. Im selben Jahr hatte sich Morelli in einem Artikel bei Mic.com geoutet: „All das ist mir am Set passiert: Ich habe mich in eine Frau verliebt und konnte mir quasi meine eigenes Leben im TV ansehen“, schrieb sie dort.Wiley ihrerseits engagiert sich schon seit einer ganzen Weile für die Rechte der LGBT-Community. Nach der Schießerei in einem Nachtclub in Orlando , habe sie jedoch gelernt, dass es vor allem wichtig ist, sich nicht zu verstecken und weiter zu machen. Dabei ginge es nicht voranging darum, etwas Radikales zu tun, sondern vielmehr darum, frei und ehrlich zu leben. „Ich denke das allein kann schon radikal genug sein – sich nicht zu verstecken und sich nicht unterkriegen zu lassen“, so Wiley.Umso mehr freuen wir uns für diese zwei inspirierenden Frauen, dies zukünftig gemeinsam tun zu dürfen.