„The only one who can tell you 'you can't' is you. And you don't have to listen.“ – Nike

[„Der einzige Mensch, der dir sagen kann ‚Du schaffst das nicht‘, bist du. Und du musst nicht auf dich hören.“]



„Fear less. Do more. Get outside and get after it.“ – Nike

[„Fürchte dich nicht. Tue mehr. Geh' raus und hol's dir.“]



„The harder you push, the more you are pulled.“ – Nike

[„Je stärker du dich selbst pushst, desto stärke ziehst du die anderen mit.“]



„Everything you need is already inside.“ – Nike

[„Alles, was du brauchst, trägst du in dir.“]



„Strong is the new beautiful.“ – Nike

[„Stark ist das neue Schön.“]



„Just do it.“ – Nike

[„Tu's einfach.“]



„You are entirely up to you. Make your body. Make your life. Make yourself.“ – Nike

[„Du gehörst nur dir selbst. Es ist dein Körper. Es ist dein Leben. Du bist dein.“]



„There is no finish line.“ – Nike

[„Es gibt keine Ziellinie.“]