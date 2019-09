Blake Lively & Ryan Reynolds sind zum zweiten Mal Eltern geworden

James Lively ist jetzt offiziell die große Schwester: Das People Magazin bestätigt, dass Blake Lively und Ehemann Ryan Reynolds zum zweiten Mal Eltern geworden sind.Bekannt ist bisher, dass die Gossip Girl-Schauspielerin ihr zweites Kind in New York zur Welt gebracht hat. Der Name und das Geschlecht des Babys wurde bis jetzt nicht bekannt gegeben.Wie wir Blake Lively kennen, wird die Schauspielerin sich bekanntermaßen nicht darum scheren, unmittelbar nach der Schwangerschaft mit Fitnessprogrammen anzufangen, um in kürzester Zeit wieder in ihre alten Jeans zu passen. Sympathisch, wie wir finden.Eins steht jedenfalls fest: Sollte es ein weiteres Mädchen in der Lively-Reynolds-Familie geben, werden sich die beiden Schwestern ihre ganz eigene Version von Eine für 4 aufziehen. Obwohl ein Mini-Ryan natürlich auch mit das Süßeste wäre, was wir uns vorstellen können.Glückwunsch an die erneut frisch gebackene Mama & ihren wundervollen Mini-Clan!