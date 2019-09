Wir wissen alle, dass man sich nicht täglich einen Karamell-Macchiato mit Sahne und Karamallsoße gönnen sollte und eigentlich sind wir, wenn es um richtigen Kaffee geht, also den, der uns am morgen aus dem Tiefschlaf holt, auch eher Puristen. Dennoch sind wir froh, dass es den herbstlichen Pumpkin Spice Latte seit letzter Woche wieder bei Starbucks gibt, denn er verkörpert den Herbst, ersetzt das Dessert und bringt ein wenig Vorfreude auf kühle Tage und bunte Blätter in einem hervor – ein perfekter Übergang von Sommer zu... Weihnachten quasi.Natürlich macht die „ Kürbisgewürzmischung “, die geschmacklich tatsächlich weniger an Kürbis und vielmehr an Lebkuchen und Karamell erinnert, mittlerweile keinen Halt mehr davor, auch sämtliches Gebäck oder sogar Lippenpflege zu übernehmen. Doch Popsugar hat phänomenale Neuigkeiten für Fans der saisonalen Gaumenfreude: Es gibt sie jetzt auch für's Gesicht.