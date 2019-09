8. R29-Lesezeichen: Echte Menschen, echte Streetstyles – fotografiert in der Weinmeisterstraße in Berlin.



Wer in Berlin shoppen will, muss sich nicht unbedingt in die Massen am Kudamm oder der Friedrichstraße stürzen. Viel netter lässt es sich in der Weinmeisterstraße bummeln. Aber was trägt man dort eigentlich so zum Einkaufen? ( Mehr lesen