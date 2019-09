Diesen Kampfgeist und diese unvergleichliche Großzügigkeit und Güte sehe ich in unzähligen jungen Frauen.



Ich sehe diese Eigenschaften in Astrid, einer Frau aus Las Vegas, der ich im vergangenen Sommer begegnete und die ich, zu meiner Ehre, zur Democratic National Convention [dem Parteitag der Demokratischen Partei der USA, auf dem die oder der Präsidentschaftskandidat*in ernannt wird] einladen durfte. Sie war im Alter von nur 4 Jahren aus Mexiko in die Vereinigten Staaten gekommen, mit nichts als einer Puppe, einem Kreuz und dem Kleid, das sie am Leib trug. Jetzt ist sie in ihren 20ern und setzt sich für die Rechte illegaler Einwanderer im ganzen Land ein.



Ich sehe diese Eigenschaften in Maxine, einer jungen Frau aus New York City. Sie wurde mit 19 Mutter, lebte in Armut, wurde das Opfer häuslicher Gewalt – sie überkam all diese Hürden und ging ans College, um ihren Abschluss als Buchhalterin zu erarbeiten. Wir unterhielten uns während einer Wahlveranstaltung und sie erzählte mir angeregt von ihrem tagtäglichen Engagement, andere junge Frauen, vor allem Afroamerikanerinnen, zur Wahl und zur Eigenbestimmung zu motivieren.