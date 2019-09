7. Berlin: In der Markthalle Neun will United Street Food Geflüchtete und Einheimische näher zusammenbringen.

An den über 20 Ständen wird es beim Fundraising Food Market von Souk Berlin am Sonntag Speisen aus der ganzen Welt geben. Der Erlös geht an die teilnehmenden Organisationen, um die Lebensbedingungen von Geflüchteten in der Hauptstadt zu verbessern.