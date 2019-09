1. US-Wahl: Donald Trump hat mit einer zweideutigen Aussage zum Recht auf Waffenbesitz für Diskussionen gesorgt. Sie wird als Aufruf zur Gewalt gegen Hillary Clinton gedeutet.

Dabei geht es um die Passage „If she gets to pick her judges nothing you can do, folks. Although the second amendment people, maybe there is. I don't know.“ The Second Amendment, also der zweite Verfassungszusatz, regelt das Recht auf Waffenbesitz. Trump deutet an, dass seine Anhänger etwas gegen Clinton tun könnten. ( Spiegel Online