Die Entscheidung der Briten, die EU zu verlassen, war ein großer Schock für viele junge Menschen, die zum Großteil für das Verbleiben in der europäischen Union gestimmt haben. Die Nachricht, dass sie nun die Möglichkeit verlieren in 27 anderen Ländern zu arbeiten und zu leben, ist für viele von ihnen besonders bitter.Doch Deutsche Politiker geben ihnen jetzt einen Hoffnungsschimmer, indem sie jungen Briten die doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland anbieten wollen. Die doppelte Staatsbürgerschaft ist eigentlich verboten für Nicht-EU-Mitglieder, doch Vize-Kanzler Sigmar Gabriel kündigte an, dass er diesen Zustand zum Thema der Wahlen im kommenden Jahr machen möchte.Gabriel sagte: „Wir sollten den jungen Briten, die in Deutschland, Italien oder Frankreich leben, eine doppelte Staatsbürgerschaft anbieten, damit sie weiterhin EU-Bürger bleiben können". Der Guardian berichtete . „Es ist ein gutes Zeichen, dass die Jugend in Großbritannien cleverer ist als ihre eigenwillige, politische Elite. Aus diesem Grund können wir unsere Verbindung zu ihnen nicht abreißen lassen. Wir müssen jetzt darüber nachdenken, was wir der jungen britischen Generation anbieten können." Laut deutschen Medien haben sich schon viele Briten für die doppelte Staatsbürgerschaft beworben, aber wird dieser Trend anhalten? Werden Briten, die momentan in Deutschland leben, sich auf Grund des Brexits für die doppelte Staatsbürgerschaft bewerben? Und werden Deutsche, die in London leben, darüber nachdenken, zurück nach Hause zu gehen, auf Grund der Message, die die Entscheidung über Großbritanniens Haltung gegenüber Immigranten sendet?