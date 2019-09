8 Dinge, die du heute Morgen wissen solltest

1. Weltweit: Bei einem Anschlag auf den größten Flughafen in Istanbul sind 36 Menschen getötet und mindestens 140 verletzt worden.

Drei Selbstmordattentäter haben am internationalen Ankunftsterminal des Atatürk-Flughafens um sich geschossen und sich anschließend in die Luft gesprengt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan betrachtet die Anschläge als Warnsignal für die gesamte Welt. „Die Bomben, die heute in Istanbul explodiert sind, hätten in jedem Flughafen in jeder Stadt auf der Welt explodieren können“, so Erdogan bei der BBC. Gerade hat der Flughafen Berlin-Tegel für heute alle Flüge nach Istanbul gestrichen. ( Mehr lesen