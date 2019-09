FAKTEN:



Berlin Biennale: 4. Juni – 19. September 2016



Noch bis zum 19. September läuft die Biennale in den KW Kunstwerken, der Akademie der Künste, der Feuerle Collection, der ESMT European School of Management and Technology und – last but not least – auf dem Fahrgastschiff Blue-Star der Reederei Riedel.



Hauptausstellungsorte der 9. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst:



Akademie der Künste

Pariser Platz 4, 10117 Berlin



ESMT European School of Management and Technology

Schlossplatz 1, 10178 Berlin



The Feuerle Collection

Hallesches Ufer 70, 10963 Berlin



KW Institute for Contemporary Art

Auguststraße 69, 10117 Berlin



Fahrgastschiff Blue-Star der Reederei Riedel

Anlegestelle zur Eröffnung: Paul-Löbe-Haus, Platz der Republik, 11011 Berlin