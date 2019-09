Für jemanden, der an einer Essstörung leidet, können die Feiertage zu einer echten Herausforderung werden. Keine andere Zeit im Jahr stellt ihre Beziehung zum Essen wohl so sehr auf die Probe. Und so wundervoll die festliche Zeit auch sein mag, selbst diejenigen, die nicht mit einer Essstörung zu kämpfen haben, fühlen sich, vollgestopft und ständig von der Familie umgeben, nicht immer wohl. Eine, die sich damit bestens auskennt, ist Robyn Cruze, Autorin und Sprecherin des Eating Disorder Centers . Erst kürzlich teilte sie in einem Webinar ihre eigenen Erfahrungen mit einer Essstörung, mit der sie in den vergangenen zehn Jahren zu kämpfen hatte und wie sie dabei gelernt hat, auch die Feiertage erfolgreich zu meistern.Obwohl ihre Tipps natürlich voranging auf diejenigen zugeschnitten sind, die tatsächlich an einer Essstörung leiden, sind sie im Grunde aber auch für alle hilfreich, die sich immer dann unwohl fühlen, wenn die liebe Tante ihnen mal wieder das dritte Stück Kuchen aufdrängen möchte. „An den Feiertage geht es meistens um drei Dinge: Familie, Emotionen und Essen“, erklärt Cruze in ihrem Webinar. „Ich erinnere mich an die Jahre während meiner Essstörung... ich vermied es, Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Die meiste Zeit schlief ich und versuchte, mich von ihnen zu distanzieren, weil ich mich als Belastung für sie empfand.“ Im Weiteren erfahrt ihr, wie sie es geschafft hat, das Scham- und Schuldgefühl während der Feiertage zu überwinden – und das Ganze schließlich tatsächlich zu genießen.