5. Was du der Kollegin erzählst, die schon alle Gilmore Girls-Folgen gesehen hat: Die Autorin von Wild hat sich bei den Machern bedankt.

Der Pacific Crest Trail und Cheryl Strayeds Reise spielen in den neuen Folgen eine nicht ganz unbedeutende Rolle in Lorelai Gilmores Geschichte. „Ich habe die Hand meiner Tochter gehalten und ihr gesagt, dass sie eines Tages verstehen wird, warum ich weine“, schreibt Strayed. „Sie sagte: Ich verstehe es jetzt schon, Mom.“