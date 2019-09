Wenn du eine Ablenkung zwischen deiner letzten Arbeits-E-Mail und dem Einschlafen suchst, solltest du mal durch die Instagram-Videos des Kalligrafen Seb Lester in London scrollen. Genauer gesagt, seine unglaublich befriedigenden, unendlich süchtig machenden Clips handgezeichneter Modelogos.Du bist dir nicht wirklich sicher, ob du an Meditation oder alternative Bewusstseinsformen glaubst. Was auch immer für eine Zauberei dafür verantwortlich ist, hunderte Stunden mit willkürlichen YouTube-Videos zu verbringen (Suchprotokoll: Kawaii-Kochen, Morgen-Routinen, klinische Entfernung von Mitessern), da ist etwas dran. Und Lester hat es sich zu Nutze gemacht.Aber was genau ist an den Videos so beruhigend? Ist es der eine Stift, der eine perfekte dicke Linie zeichnet? Oder ist es der Moment, wenn er beginnt, die Reihen dicker Linien mit kleinen, dünnen Linien zu verbinden? Oder der, wenn du keine Ahnung hast, was er zeichnet und es plötzlich klar wird, das Universum seinen richtigen Platz einnimmt, alles wunderbar ist und nichts mehr schmerzt? Die hier dargestellte Geschicklichkeit und Kunst ist noch viel beeindruckender für diejenigen unter uns, die kaum ihre eigene Handschrift lesen können.Schau dir unten vier seiner Modelogovideos an und folge auch seinem Account, wo er sich auch mit traditioneller Kalligrafie, Metallprägung und einem ganzen Archiv von TV-Serien und Filmtiteln beschäftigt (Du hast erst richtig gelebt, wenn du gesehen hast, wie er Harry Potter ausschreibt).