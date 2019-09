Ob im Urlaub oder zu Hause, mit den schönsten Erinnerungen an vergangene Sommertage sind auch immer bestimmte Düfte in unserem Gedächtnis abgespeichert. Die salzige Seeluft oder der fruchtige Geruch von Zitrusbäumen. Allein der frische Kokosduft von Sonnencreme löst Glücksgefühle aus und versetzt einen gedanklich sofort an den Strand. Aber auch andere pflegende Beauty-Produkte sind für den Strand ideal geeignet und riechen sogar danach.

Die in unserer Slideshow vor allem nach Jasmin, Gischt und Mandarine. Bringt euch mit den folgenden Produkten also in Urlaubsstimmung – egal, wo ihr gerade seid!