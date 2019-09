Es gibt keinen Zweifel: auf dem Wasser aufzuwachen, ist die idyllischste, beruhigendste und romantischste Art und Weise, den Tag zu beginnen. Aber eine Yacht zu chartern, ist nicht gerade praktisch und Kreuzfahrten sind, na ja ... nein. Hausboote hingegen bieten in einer Stadt verweilenden Reisenden die Möglichkeit, einen modernen Einblick in das maritime Leben zu erhalten und die gleichen, alten Hotels zu meiden.



Und dank der zunehmenden Popularität von Ferienhaus-Websites wie Airbnb und HomeAway können schwimmende Unterkünfte nun auf der ganzen Welt gefunden werden, von Paris über New Orleans bis hin nach Belgrad. Entdecke nachfolgend 10 tolle Hausboote, die du für deine nächste Reise buchen kannst. Alle Mann an Bord!