Teddy Quinlivan devient la première égérie trans de Chanel

Des centaines de personnes ont félicité Quinlivan dans la section commentaires de sa publication, parmi celles-ci, Kristen Stewart et les mannequins Mayowa Nicholas et Tami Williams. « Yesssss, c’est une énorme victoire pour nous toutes et tu le mérite, » a écrit une personne. Une autre personne a commenté : « Félicitation Teddy ! Tu es un exemple pour toutes les personnes qui tentent de se garder la tête haute. Continue comme ça ! » Quinlivan a profité de l'occasion pour féliciter d'autres personnes LGBTQ+, comme Laverne Cox et Hunter Schafer d'Euphoria pour leurs réalisations. « C'est une belle époque pour les membre de la communauté LGBTQ, surtout si vous êtes trans parce que les personnes transgenre brillent en ce moment, » dit-elle. « On a Hunter Schafer dans Euphoria qui est absolument géniale, on a Laverne Cox qui a complètement changé la donne. On continue d'aller de l'avant, de faire une différence et faire en sorte que la communauté trans soit présente sur la scène mondiale. Je suis fière de ma communauté et je suis fière d'être une putain de transsexuelle. »