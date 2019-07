Comme vous le savez, quand on sort la grosse artillerie, le contouring peut complètement changer un visage. Mais qu'est-ce qui se passe quand on ne tient pas à tout changer - ou quand on a pas le temps pour 45 minutes de ravalement de façade ? N'en déplaise à la famille Kardashian , vous n'êtes pas obligés de tout faire. On pourra utiliser son anti-cernes de l'hiver ou un petit peu d'highlighter pour mettre ses meilleurs atouts en avant, ou corriger les zones d'ombre. En d'autres termes : n'ayez pas peur du terme « contouring » qui ne veut rien dire de plus que de jouer avec l'ombre et la lumière.