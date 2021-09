Faire caca au travail : une anxiété bien réelle

Au cours de mes dix années de travail en bureau, j'ai entendu des histoires d'horreur qui suffiraient à décourager quiconque de faire une pause caca sur le lieu de travail : des vestibules bondés, des cloisons de cabines ouvertes en haut et en bas (laissant entrevoir qui est aux toilettes et l'odeur s'échapper), des collègues aux limites floues qui insistent pour remplacer la conversation de la machine à café par une conversation aux toilettes. Même des amis se sont vantés d'être passés maîtres dans l'art d'éviter le boss dans les toilettes. Il s'agit d'une manoeuvre délicate que je n'ai pas encore apprise, car je refuse de faire caca au bureau, choisissant plutôt de m'embarquer dans une série de mésaventures dans les toilettes publiques, un parfum de poche à la main. Je préfère me rendre dans les toilettes d'une gare plutôt que d'être entendue par Carole de la compta. En fait, plus de la moitié des travailleurs britanniques (53 %) quittent leur lieu de travail pour trouver un endroit où aller aux toilettes en toute tranquillité. Une technique, soyons honnêtes, répandue bien au-delà du Royaume-Uni. Oui, je suis démasquée.Les femmes sont particulièrement concernées par ce problème, 42 % d'entre nous se disant gênées à l'idée de faire caca au bureau selon une étude Ifop pour Diogène-France auprès d’un échantillon de 1010 personnes, de la population française âgée de 18 ans et plus en avril 2021 . On pense que la parcoprésie (le trouble de l'anxiété sociale souvent appelé "syndrome de l'intestin timide") affecte les femmes de manière disproportionnée (69 % contre 48 % des hommes selon l'étude Ifop). En conséquence, certaines des personnes interrogées dans l'étude de The Gut Stuff ont déclaré qu'elles se retiennent toute la journée, se rendent en cachette à un autre étage ou rentrent chez elles pour utiliser leurs propres toilettes. Outre les désagréments évidents que ces diversions entraînent, le fait de se retenir peut entraîner une gêne durable. Cela peut provoquer une sensation désagréable de pression abdominale, un ventre gonflé, et rendre distrait·e, nauséeu·se·x et migraineu·se·x.