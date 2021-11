"Cela peut nous amener à dire les choses plus directement et plus durement que si nous étions face à face. La communication en ligne encourage souvent les réponses rapides ou radicales, de sorte que nous pouvons recevoir une mer d'indignation en réponse à la nôtre, ce qui pourrait expliquer pourquoi il est facile de se plaindre en ligne. En outre, les propos sont (généralement) écrits - il existe une trace publique et nous ne pouvons pas revenir sur nos paroles, alors qu'une conversation orale est plus rapide et plus fluide."